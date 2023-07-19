Еще восемь лет назад этот сектор занимал 1,6%

Впервые в истории доля ипотечных заемщиков возраста 20-29 лет в России превысила* долю клиентов в возрасте 40-49 лет, рассказывают в компании «Этажи».

Рост, как отмечает руководитель ипотечного отдела компании «Этажи» в Сургуте Лилия Петухова, оказался достаточно быстрым. Еще в 2015-м в среднем по стране доля заемщиков до 30 лет составляла 1,6%, в 2019 году эта цифра выросла до 9,8%, а сейчас — 23,9%.

Выросла и доля 30-летних: с 36,7% до 41,4% за восемь лет. Сейчас эта возрастная категория формирует основной спрос на жилищные займы, отмечают в «Этажах». В то же время сократилась доля ипотечников 40-49 лет. В 2015-м они составляли почти половину заемщиков — 2,6%, сейчас их только 23,3%.

«Программы с низкими ставками — Господдержка-2020, Семейная ипотека — дают возможность купить квартиру более широкому кругу покупателей. А почти за десять лет у людей до 30-ти появилась возможность достойно зарабатывать: например, развился ИТ-сектор. Сейчас, по данным hh.ru, начинающие ИТ-специалисты получают в среднем по стране около 97 тысяч рублей», — комментирует Лилия Петухова.

В молодеющем заемщике эксперт видит только плюсы: чем быстрее у молодых людей появляется квартира, тем проще завести семью. Девелоперы также поддерживают эту категорию — субсидируют ставки, делают акции для семей с детьми. Разобраться со всеми ипотечными программами и акциями банков и застройщиков помогут опытные специалисты «Этажей». Также для клиентов компании «Этажи» банки могут снизить процент по ставке.

*По данным компании компании «Этажи» среди клиентов, которые пользовались консультационными и посредническими услугами по направлению заявки на кредит. Услуга предоставляется бесплатно для клиентов, приобретающих недвижимость с помощью компании «Этажи». Не является кредитной и финансовой организацией. Ипотеку предоставляют ПАО «Сбербанк», ПАО ВТБ, ПАО «Промсвязьбанк», АО «Газпромбанк», АО «Альфа-Банк» и другие кредитные организации. Выбор кредитной организации согласовывается с клиентом.