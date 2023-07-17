30 июня состоялось общее собрание акционеров Ханты-Мансийского негосударственного пенсионного фонда. На повестке дня рассматривался ряд вопросов, в том числе об утверждении годового отчёта фонда за 2022 год.

По итогам 2022 года Ханты-Мансийский НПФ продолжает занимать лидирующие позиции среди крупнейших негосударственных пенсионных фондов (по данным ЦБ РФ):



• 2 место по количеству получателей пенсий – 175 тыс. человек;

• 3 место по доходности от инвестирования средств пенсионных накоплений, начисленной на счета застрахованных лиц, – 6,89%, среди НПФ с активами свыше 10 млрд руб.;

• 5 место по количеству участников программ негосударственного пенсионного обеспечения – 253 тыс. человек;

• 5 место по размеру условного среднего счета застрахованного лица – 131 тыс. руб.;

• 6 место по выплатам пенсий по негосударственному пенсионному обеспечению – 2,5 млрд руб.



Открытость – важнейший принцип работы Ханты-Мансийского негосударственного пенсионного фонда. С отчетностью можно ознакомиться на сайте hmnpf.ru в разделе «Документы».