30 июня состоялось общее собрание акционеров Ханты-Мансийского негосударственного пенсионного фонда. На повестке дня рассматривался ряд вопросов, в том числе об утверждении годового отчёта фонда за 2022 год.
По итогам
2022 года Ханты-Мансийский НПФ продолжает занимать лидирующие позиции среди
крупнейших негосударственных пенсионных фондов (по данным ЦБ РФ):
• 2 место по количеству получателей пенсий – 175 тыс. человек;
• 3 место по доходности от инвестирования средств пенсионных накоплений, начисленной на счета застрахованных лиц, – 6,89%, среди НПФ с активами свыше 10 млрд руб.;
• 5 место по количеству участников программ негосударственного пенсионного обеспечения – 253 тыс. человек;
• 5 место по размеру условного среднего счета застрахованного лица – 131 тыс. руб.;
• 6 место по выплатам пенсий по негосударственному пенсионному обеспечению – 2,5 млрд руб.
Открытость – важнейший принцип работы Ханты-Мансийского негосударственного пенсионного фонда. С отчетностью можно ознакомиться на сайте hmnpf.ru в разделе «Документы».