В Нижневартовске врачи спасли ребенка, который проглотил батарейку

Медики Нижневартовской детской окружной больницы провели сложную операцию по извлечению батарейки, которую проглотил маленький пациент. Инородное тело находилось в организме ребёнка почти трое суток, успев нанести серьёзные повреждения слизистой пищевода.

Сразу после удаления батарейки ребёнок был переведён в отделение реанимации, где находился под постоянным наблюдением врачей в течение пяти дней. После стабилизации состояния его перевели в хирургическое отделение, где малыш продолжил лечение.

В течение двух недель медики контролировали процесс заживления язвы, вызванной воздействием химических веществ и давлением батарейки. Состояние ребёнка отслеживалось с помощью регулярной фиброгастродуоденоскопии.

На сегодняшний день пациент выписан домой. Врачи предоставили родителям подробные рекомендации по восстановлению и дальнейшему наблюдению за состоянием здоровья ребёнка.

Медики напоминают: проглатывание батареек особенно опасно для детей, так как может привести к ожогам, перфорации органов и другим тяжёлым осложнениям. Родителям важно обеспечить безопасность дома и не оставлять мелкие предметы в зоне доступа малышей.