Полиция нашла и задержала ночного дрифтера из Нижневартовска

В Нижневартовске сотрудники ГИБДД задержали 20-летнего водителя, который устроил ночной дрифт на дороге. Инцидент произошел на улице 60 лет Октября – на кадрах молодой человек на иномарке выезжает на встречную полосу и несколько раз грубо нарушает правила дорожного движения, рассказали в телеграм-канале «Полиция Югры».

«В кратчайшие сроки полицейские установили транспортное средство, его владельца и гражданина, который находился за рулем во время «дрифта». Управлял иномаркой 20-летний житель Нижневартовска, ранее не привлекавшийся к административной ответственности», – говорится в сообщении.

В отношении водителя составлено несколько административных материалов: за выезд на встречную полосу, за отказ от прохождения медосвидетельствования, за отсутствие документов и страховки, а также за неуплату прежнего штрафа. Сейчас он находится в комнате для административно задержанных, а автомобиль помещен на штрафстоянку.