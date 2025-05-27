В Нижневартовске хирурги провели уникальное лечение сосудистой патологии

В Окружную клиническую больницу Нижневартовска поступил пациент с двумя аневризмами: одна находилась в паховой области, другая ‒ в бедренной артерии. Об этом сообщил Депздрав ХМОА.

Сосудистые хирурги провели двухэтапное лечение. Сначала врачи успешно удалили паховую аневризму. Через два месяца пациент поступил повторно для проведения второй операции.

«Вместо поврежденного участка бедренной артерии был установлен кемангиопротез», ‒ рассказал врач сердечно-сосудистый хирург Дмитрий Корнилов.

Кемангиопротез ‒ это биологический сосудистый протез, специально обработанный для снижения риска отторжения и тромбообразования. Он выполнен из биосовместимого материала, имеет гибкую структуру, которая повторяет форму сосудов, и отличается высокой долговечностью.

Благодаря современному подходу и использованию биопротеза, пациент восстановился и уже выписан домой.