16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  79,6588   EUR  90,4644  

Новости

Больше новостей
Надо ли наказывать пассажиров, встающих со своих мест до полной остановки самолета?
Комментировать
0
Больше опросов

​Врачи Нижневартовска спасли пациента с двумя аневризмами

В Нижневартовске хирурги провели уникальное лечение сосудистой патологии

​Врачи Нижневартовска спасли пациента с двумя аневризмами
Фото: Депздрав ХМАО

В Окружную клиническую больницу Нижневартовска поступил пациент с двумя аневризмами: одна находилась в паховой области, другая ‒ в бедренной артерии. Об этом сообщил Депздрав ХМОА.

Сосудистые хирурги провели двухэтапное лечение. Сначала врачи успешно удалили паховую аневризму. Через два месяца пациент поступил повторно для проведения второй операции.

«Вместо поврежденного участка бедренной артерии был установлен кемангиопротез», ‒ рассказал врач сердечно-сосудистый хирург Дмитрий Корнилов.

Кемангиопротез ‒ это биологический сосудистый протез, специально обработанный для снижения риска отторжения и тромбообразования. Он выполнен из биосовместимого материала, имеет гибкую структуру, которая повторяет форму сосудов, и отличается высокой долговечностью.

Благодаря современному подходу и использованию биопротеза, пациент восстановился и уже выписан домой.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:49, просмотров: 63, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​«Все было не зря?» − в Думе Сургута обсудили состояние общественного транспорта 673
  2. ​Ревность, побои и смерть: жителя Югры будут судить за убийство 661
  3. ​Два подростка пострадали в ДТП с питбайком в Сургутском районе 652
  4. ​Попытка переплыть протоку обернулась трагедией: в Ханты-Мансийском районе утонул рыбак 642
  5. ​В Югре клещи уже покусали более 160 человек ‒ среди пострадавших 27 детей 619
  6. Пилотажная группа «Барсы» поддерживают в рабочем состоянии технику из СССР, несмотря на дефицит запчастей 618
  7. ​Югра оказалась на втором месте в стране по уровню благосостояния семей 609
  8. Идею патриотического центра в Сургуте стоит расширить до создания крутейшего технического музея в Тюменской области 596
  9. Сургут встретит День города с вокальной группой ViVA 593
  10. С четверга в Сургуте резко потеплеет – на выходных до +27 °С 574
  1. ​Сажайте по-человечески 3079
  2. ​Родню оставьте дома 2880
  3. ​В Хоззоне Сургута строят кластер с ареной, на Университетской – зал и дворец единоборств 2243
  4. В квартирах станет очень жарко: в Сургуте проведут температурные испытания тепловых сетей 2202
  5. ​В Сургуте впервые проведут массовый велопарад 2183
  6. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 24-25 мая? // АФИША 2078
  7. ​Сургут накроет гроза и сильный ветер 2073
  8. В Сургуте возобновили реконструкцию железнодорожного вокзала 2045
  9. Льготы сохранили, но не добавили: стоит ли вам брать ипотеку в 2025 году? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1961
  10. ​Кролики без воды и корма: в Сургуте в бывшем магазине устроили живой уголок 1894
  1. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 1-4 мая? // АФИША 8985
  2. ​Центральный рынок Сургута начали реконструировать: к осени обещают обновленную крышу 7844
  3. ​Паводок диктует сроки: в Сургуте ускорили строительство набережной Кривули 7413
  4. ​Человеческое пространство 7362
  5. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 8-11 мая? // АФИША 6187
  6. ​Куда не проехать 9 мая: власти Сургута сообщили об изменениях перекрытия движения 5633
  7. ​В Сургуте пошла река Обь // ФОТОФАКТ 5617
  8. ​Сургут массово отпразднует 80-летие Победы: шествие «Бессмертного полка», ретро-авто и праздничные концерты 5487
  9. ​Югорчанам запретили держать дома львов, змей и даже сов 5087
  10. В Сургуте отметят День Победы тематическими выставками, мастер-классами и праздничными концертами 4535

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика