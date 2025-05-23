Более 160 млн направят на обновление терминала внутренних рейсов в аэропорту Нижневартовска

В аэропорту Нижневартовска продолжается масштабная реконструкция – на ремонт терминала вылета внутренних рейсов потратят свыше 160 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок, передает NEFT.

«Ремонтом терминала в городе занимается ООО «АРКА». В марте 2025 года с компанией был заключен договор без проведения конкурса на работы стоимостью более 48 млн рублей. Она завершит их до конца 2025 года. Недавно заказчик «Нижневартовск Аэро» заключил еще один контракт с фирмой – уже на 112 млн рублей», – сообщает издание.

Обновление терминала – часть общей реконструкции аэропорта, которую планируют завершить к 2026 году. В рамках проекта также предусмотрен ремонт выходных терминалов, обновление фасада и установка телескопических трапов. Ранее был модернизирован топливозаправочный комплекс, разработан проект по перевооружению котельной и переходу на природный газ.