Мэрия Нижневартовска выделила средства на борьбу с паводком

В Нижневартовске усиливают меры по защите от возможного паводка. Власти города выделили 9,3 млн рублей из резервного фонда – деньги направят на обеспечение режима повышенной готовности. Об этом сообщили на сайте администрации.

«Выделить из резервного фонда администрации города денежные средства в сумме 9 332 831,82 рубля на оплату расходов, связанных с введением режима повышенной готовности на территории города», – указано на сайте.

Как следует из распоряжения мэрии, средства пойдут на организацию пунктов временного размещения для эвакуированных, питание жителей, доставку песка для укрепления береговой линии, а также на оплату спецтехники, транспорта и топлива.