Разбираемся, что важно знать о раке молочной железы и как его выявляют в Югре

15 октября отмечается Всемирный день борьбы с раком молочной железы. Это заболевание остается одним из самых распространенных онкологических диагнозов среди женщин. В Югре только за 2025 год выявили 747 случаев. Почему болезнь может долго не давать симптомов, кто находится в группе риска и как в Сургуте работает ранняя диагностика – СИА-ПРЕСС собрал основные факты.

В Югре – почти 750 случаев за год

В Центре общественного здоровья и медицинской профилактики Югры поделились, что в 2025 году в округе выявили 747 случаев рака молочной железы. У женщин зарегистрировали 742 случая, еще пять пришлись на мужчин. В структуре женской онкологической заболеваемости в Югре рак молочной железы занимает первое место – на него приходится около 26% случаев.

При этом заболевание хорошо поддается лечению, если его обнаружить вовремя. Региональные специалисты отметили: более 70% женщин с этим диагнозом в нашей стране излечиваются, а при выявлении на ранней стадии – более 95%.

Да, у мужчин тоже бывает

Хотя заболевание принято считать преимущественно женским, оно встречается и у мужчин. На такие случаи приходится менее 1% от общего числа. Причина в том, что у мужчин тоже есть небольшое количество ткани молочной железы, в которой может развиться опухоль, рассказал СИА-ПРЕСС старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов.

Особенность в том, что мужчины зачастую не подозревают о такой возможности и позже обращаются к врачу. В результате заболевание у них могут обнаружить уже на более поздней стадии.

На ранних стадиях симптомов может не быть

Одна из главных сложностей раннего выявления рака молочной железы – заболевание способно долго никак себя не проявлять. На начальных стадиях опухоль может быть слишком маленькой, чтобы ее можно было заметить визуально или обнаружить самостоятельно. Позже могут появиться уплотнение в груди или подмышечной области, изменение формы молочной железы, втяжение соска, изменения кожи и выделения. Именно поэтому специалисты советуют не ориентироваться только на самочувствие и самообследование.

В Сургуте маммографию можно пройти во время диспансеризации

Основным методом раннего выявления рака молочной железы остается маммография. Она позволяет увидеть изменения еще до того, как опухоль можно будет нащупать. Для женщин старше 40 лет такое исследование входит в программу диспансеризации.

Врачи считают, что золотой стандарт диагностики рака молочной железы – после 40 лет приходить на маммографию раз в два года.

В Сургуте маммографию проводят в городских поликлиниках. Например, весной 2026 года поликлиника №2 включила исследование для женщин старше 40 лет в программу «Ночи диспансеризации». Вместе с ним пациенткам предлагали осмотр акушерки и другие исследования, направленные в том числе на раннее выявление онкологических заболеваний.

Кроме того, в Сургутской окружной клинической больнице работает окружной онкологический центр, а также отдельное онкологическое отделение онкогинекологии и опухолей молочной железы.

Кстати, результаты профилактических осмотров в других городах Югры показывают, что обследования помогают обнаруживать рак еще до появления выраженных жалоб. Так, за первые месяцы 2026 года в Нягани во время диспансеризации впервые выявили 13 случаев злокачественных новообразований. Среди наиболее частых диагнозов врачи называли в том числе рак молочной железы. В Нижневартовске с начала года во время диспансеризации и профилактических осмотров обнаружили более 30 новых онкологических заболеваний. Большинство из них выявили на первой или второй стадиях. Среди диагнозов также был рак молочной железы.

На риск влияет не только наследственность

Один из известных факторов риска – наследственные изменения в генах BRCA1 и BRCA2, которые участвуют в восстановлении повреждений ДНК. Особенно внимательно относиться к обследованиям рекомендуют тем, у кого рак молочной железы встречался у близких родственников, добавил Валерий Литвинов.

Но наследственностью список не ограничивается. С риском заболевания связывают некоторые репродуктивные факторы, в том числе поздние первые роды или их отсутствие, раннее начало менструации и позднюю менопаузу. Влиять могут также ожирение после менопаузы, употребление алкоголя и курение. При этом наличие одного или нескольких факторов риска само по себе не означает, что человек обязательно заболеет.

Лечение становится все более точным

По словам старшего научного сотрудника кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, , лечение рака молочной железы подбирают индивидуально – в зависимости от типа опухоли. Основные подходы включают операцию, лучевую и лекарственную терапию, а также подбор препаратов с учетом особенностей конкретной опухоли.

Одно из новых направлений – антитело-лекарственные конъюгаты. Проще говоря, такие препараты находят раковую клетку по определенному белку и доставляют лекарство непосредственно к ней.

Еще более экспериментальные разработки – персонализированные мРНК-вакцины и специальные чипы с 3D-моделью опухоли пациента. На такой модели исследователи рассчитывают заранее проверять, какой препарат может сработать лучше. Пока эти технологии находятся на стадии исследований: проверки чипов, согласно материалу Пермского Политеха, запланированы на 2027 год.