На прилавках Нижневартовска нашли молочку с нарушениями состава

В магазинах Нижневартовска нашли небезопасную молочную продукцию. На прилавках оказалось сливочное масло «Крестьянское», жировая фаза которого не соотвествовала жиру коровьего молока. По сути, в продукте отсутствовал натуральный молочный жир, что говорит о подмене ингредиентов и нарушении ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

Также проверили молоко жирностью 3,2% от производителя «Сибмол» из Кемеровской области. Анализы выявили: молоко разбавлено – вместо положенных 3,2% жирности в нем всего 1,2%, а по составу оно не дотягивает до нормативов.

«Продукция не соответствовала ТР ТС 033/2013 по физико-химическим показателям идентификации молочной продукции. Так, содержание массовой доли сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) составило 7.4 ± 0.4%. СОМО указывает на качество продукта и является одним из важнейших критериев фальсификации. Если СОМО ниже 8,2%, молоко считается разбавленным, что в свою очередь, снижает плотность, содержание белка, аминокислот и других полезных веществ», − добавили в Роспотребнадзоре.

Обе партии сняли с продажи. Информацию направили в контролирующие органы по месту производства, чтобы они приняли меры. А сведения о поддельной продукции внесли в федеральную базу.