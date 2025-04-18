В Нижневартовска врачи вернули кровоток в ноге пенсионерки

В приемное отделение Нижневартовской окружной клинической больницы поступила пожилая пациентка с сильными болями в левой ноге. Во время обследования врачи диагностировали острую тромботическую закупорку подколенной артерии – состояние, угрожающее жизнеспособности конечности и способное привести к ампутации. Подобные осложнения часто встречаются у людей старшего возраста и могут быть связаны с атеросклерозом или нарушениями сердечного ритма, сообщает Депздрав ХМАО.

«В данном случае было принято решение о проведении инъекционного тромболизиса. Под контролем ультразвуковой навигации мы установили специальный катетер непосредственно в тромб и постепенно ввели препарат, растворяющий тромб. Это позволило полностью восстановить кровоток в артерии и избежать необратимых последствий», ‒ пояснил врач-сердечно-сосудистый хирург Дмитрий Корнилов.

Пациентка несколько дней находилась в хирургическом отделении под наблюдением специалистов. После лечения ее состояние стабилизировалось, боли прошли. Контрольное УЗИ подтвердило полное устранение тромба и нормализацию кровообращения.