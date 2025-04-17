Ребенок из Нижневартовска провел два месяца с инородными телами в организме

В окружную детскую больницу Нижневартовска поступил ребенок с необычной и опасной проблемой ‒ четырехлетний мальчик проглотил несколько десятков магнитных шариков. Более 20 из них вышли естественным путем, однако на рентгеновском снимке врачи обнаружили еще два, сообщает Депздрав ХМАО.

«Мы предполагаем, что ребенок ходил с магнитами примерно два месяца, прежде чем они были обнаружены. На рентгеновском снимке магниты были сцеплены, однако определить, есть ли между ними кишка было невозможно. Поэтому мы назначили клизмы в надежде, что инородные тела выйдут естественным путем», ‒ рассказал заведующий детским хирургическим отделением Евгений Фролов.

Когда это не помогло, мальчику провели колоноскопию. Выяснилось, что магниты уже вросли в слизистую оболочку и привели к образованию свища ‒ патологического сообщения между петлями кишечника. Ребенка срочно прооперировали: инородные тела извлекли, поврежденные участки зашили.

«Сына срочно забрали на операцию. Магниты извлекли, а дырки, которые сделали шарики, ‒ зашили. После операции он провел два дня в реанимации. Хочу поблагодарить заведующего хирургическим отделением Фролова Евгения Александровича и все отделение за внимание и заботу. Также хочу дать всем родителям совет ‒ выкиньте из дома эту «смерть», магниты детям не игрушка», ‒ поделилась мама пациента.

Сейчас маленький пациент чувствует себя хорошо. Медики напоминают родителям: мелкие предметы, включая магниты, батарейки и острые детали, не должны находиться в зоне доступа для детей. Все, что можно проглотить или вдохнуть, представляет серьезную угрозу жизни.