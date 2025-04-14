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​Не успел проскочить: в Нижневартовске ВАЗ влетел в Mazda на перекрестке

Авария в Нижневартовске закончилась травмами для пассажирки иномарки

​Не успел проскочить: в Нижневартовске ВАЗ влетел в Mazda на перекрестке
Фото: ГАИ Югры

Накануне вечером, 12 апреля, в Нижневартовске попытка проехать на красный свет закончилась аварией. Примерно в 19:30 38-летний водитель ВАЗа, проигнорировав сигнал светофора, врезался в Mazda, за рулем которой была 23-летняя девушка. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«За 3 месяца 2025 года по причине проезда на запрещающий сигнал светофора зарегистрировано 11 ДТП, в которых 14 человек получили травмы», − добавили в ГАИ.

Это единственное ДТП, зарегистрированное на окружных дорогах за выходные.


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Сегодня в 09:59, просмотров: 100, комментариев: 0
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