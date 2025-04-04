Вартовчанин не справился с управлением и устроил ДТП с пострадавшими

Вчера, 3 апреля, в Нижневартовске 58-летний водитель «ВАЗ» стал виновником массового ДТП. По предварительным данным, он не справился с управлением, после чего произошел занос автомобиля и столкновение с попутно движущимися «КАМАЗом» и «Kia», сообщает ГАИ Югры.

«3 апреля 2025 года в 07:45 на улице Интернациональная в городе Нижневартовск 58-летний водитель «ВАЗ», по предварительным данным, при движении по левой полосе, не справился с управлением и допустил занос транспортного средства с последующим столкновением с попутно движущимися транспортными средствами «Камаз» и «Kia». От удара ВАЗ выехал на полосу встречного движения с последующим наездом на опору ЛЭП», ‒ указал источник.

В результате ДТП пострадали два человека: водитель ВАЗ и его 62-летняя пассажирка.