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Пенсионерка попала под колеса мусоровоза в Нижневартовске

В Нижневартовске мусоровоз сбил пенсионерку, она осталась жива

Пенсионерка попала под колеса мусоровоза в Нижневартовске
Фото: ГАИ Югры

Накануне, 31 марта, в Нижневартовске 44-летний водитель мусоровоза сбил пожилую женщину. Подробности рассказали в Госавтоинспекции Югры.

«31 марта 2025 года около 10:32 в городе Нижневартовск, 44-летний водитель «Камаз», по предварительным данным, двигаясь в жилой зоне, не предоставил преимущество в движении и допустил наезд на 76-летнюю женщину», – передают в источнике.

Пенсионерка осталась жива, но получила травмы.

За сутки на дорогах Югры зарегистрировали четыре ДТП – пострадали четыре человека.


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Сегодня в 09:49, просмотров: 29, комментариев: 0
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