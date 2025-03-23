Билеты на прямые рейсы из Нижневартовска в Пермь уже поступили в продажу

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» с 2 апреля открывает прямые рейсы из Нижневартовска в Пермь. Самолеты будут летать два раза в неделю – по средам и пятницам, сообщили в телеграм-канале «Стройкомплекс Югры».

«Билеты уже в продаже, ценообразование динамическое, стоимость – от 6005 рублей в одну сторону. Базовый тариф – «специальный». На нем можно провезти не только ручную кладь, но и одно место багажа весом до 10 кг», – передают в источнике.

Вылеты из Нижневартовска запланированы на 17:40 по средам и 21:40 по пятницам. Время полета – около двух часов.

Маршрут был утвержден Росавиацией и включен в перечень субсидируемых. Половину расходов авиакомпании компенсирует бюджет Пермского края.