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​Нижневартовску – 53 года! Город отметит день рождения на площади Нефтяников

На площади Нефтяников пройдет праздничная программа в честь 53-летия Нижневартовска

​Нижневартовску – 53 года! Город отметит день рождения на площади Нефтяников
Фото: администрация Нижневартовска

Сегодня, 9 марта, Нижневартовск празднует 53-ю годовщину со дня присвоения статуса города. В честь этого события на площади Нефтяников пройдет праздничная программа, которая начнется в 15:00.

Горожан ждет выступление артистов Центра национальных культур, а также интерактивные зоны с играми, конкурсами и мастер-классами.

С поздравлением к жителям обратился глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

«53 года назад на карте большой страны появился новый город – Нижневартовск. С тех пор пройден непростой, но яркий путь, отмеченный трудовыми победами, достижениями в науке, культуре, спорте. Общими усилиями мы сохраняем самобытность Нижневартовска, его неповторимый характер и колорит. Вместе продолжаем развивать наш город, строить новые микрорайоны, создавать социальную инфраструктуру. Безусловно, наш город – это, прежде всего, его жители. Открытые, талантливые, трудолюбивые, любящие Нижневартовск всем сердцем и делающие все, чтобы он становился еще красивее, интереснее и комфортнее»,сказал глава муниципалитета.

Нижневартовск – второй по численности населения город Югры. За свою более чем полувековую историю промышленный центр, вблизи которого находится крупнейшее в России нефтяное месторождение – Самотлор, значительно преобразился, отмечает телеграм-канал «Стройкомплекс Югры».

Так, в ближайшие годы в муниципалитете появится ряд новых социальных и спортивных объектов:

  • Центр боевых искусств.
  • Спортивный комплекс с ледовой ареной в 20 мкр.
  • Многофункциональный спорткомплекс в 27 мкр.
  • Общеобразовательная школа в 9-а мкр.

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Сегодня в 13:28, просмотров: 214, комментариев: 0
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