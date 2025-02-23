Порыв трубопровода затопил перекресток в Нижневартовске

Накануне, 22 февраля, в Нижневартовске на улице 60 лет Октября произошел порыв на сетях теплоснабжения. Об этом сообщает прокуратура ХМАО.

Очевидцы опубликовали кадры, на которых видно, что густой пар затянул перекресток улиц 60 лет Октября и Мусы Джалиля. По словам местных жителей, горячая вода залила дорогу, из-за чего движение было перекрыто. На месте работали коммунальные службы.

Прокуратура Нижневартовска начала проверку действий ресурсоснабжающей организации. В ходе расследования установят причины происшествия и ответственных за аварию.