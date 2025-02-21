Нижневартовск запускает девять новых маршрутов, включая сезонные для дачников

Нижневартовск готовится к запуску девяти новых автобусных маршрутов. Схемы создавали, используя опыт прошлых лет. Так, маршрут №1 соединит ЖД вокзал с поселком Дивный: он дублирует путь первой «маршрутки», которая раньше активно курсировала по городу, сообщили в телеграм-канале «Стройкомплекс Югры».

«Автобус №2 охватит основные улицы, включая восточные районы «ипотечной долины». №8 -свяжет Индустриальную с авторынком на Интернациональной, а №18 поможет добраться из МЖК до все той же «ипотечки». Маршрут №19 приведет к поликлинике строителей, охватывая практически весь город, а №20 соединит МЖК с авторынком через улицы Мира и Кузоваткина. Наконец, автобус №22 также свяжет МЖК с авторынком, но через улицу Ленина и «ипотечную долину», − говорится в сообщении.

Отметим, что в прошлом году по федеральной и окружной программе автобусный парк Нижневартовска полностью обновили. На линию выходят более 240 машин большого и среднего класса, что сократило интервал движения до 15-20 минут. Потребность в коммерческих маршрутах отпала, но проблемы с транспортом для жителей новых микрорайонов и пригородных поселков оставались.

Администрация приняла следующие меры:

изменили схемы движения автобусных маршрутов № 13, 16, 17 и 92.

скорректировали маршрут № 14 – автобус стал заезжать в поселок Дивный.

увеличили количество маршрутов, «доезжающих» до новых микрорайонов и СОНТов.

В городе объявили конкурс на определение перевозчика по обслуживанию до 2031 года новых маршрутов.