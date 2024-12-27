Около администрации Нижневартовска провалился асфальт из-за уборки снега

В Нижневартовске на улице Таежной, рядом с городской администрацией, произошло ЧП − под снегоуборочной техникой провалилось асфальтовое покрытие. В результате инцидента бетонные плиты ушли под землю в районе тепловой камеры.

Местные жители быстро обратили внимание на происшествие. «Это полный провал. И он возле городской администрации. Там работала снегоуборочная техника. И, когда тяжелый транспорт заехал на теплокамеру, то случилось то, что вы видите на фото», − написал очевидец в телеграм-канале «Первый Нижневартовский», прикрепив фото поврежденного участка дороги.

Позже в социальных сетях появилось видео, где видно, как службы приступили к ликвидации провала.