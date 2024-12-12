В Нижневартовске наградили школьника за спасение жизни

Школьник из Нижневартовска Артур Мухаметшин спас тонущего сверстника во время тренировки по плаванию. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

«Заметив неподвижного юношу на дне бассейна, Артур не раздумывая нырнул на помощь. За ним поспешили еще двое тренирующихся. Вместе с ребятами они успешно подняли пострадавшего на поверхность. В это время на подмогу уже бежала тренер, которая немедленно вызвала бригаду скорой помощи», – передают в источнике.

Бригада прибыла через несколько минут. Благодаря реакции Артура и его товарищей, а также слаженной работе медиков, жизнь подростка удалось спасти.

За этот поступок Артура наградили медалью МЧС России «За спасение погибающих на водах».