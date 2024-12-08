Прокуратура начала проверку после ДТП в Нижневартовске

Прокуратура Нижневартовска начала проверку по факту ДТП с автобусом, которая произошла вчера, 7 декабря. Об этом ведомство сообщило в своих соцсетях.

«В ходе проверки будет обеспечено всестороннее и тщательное выяснение всех причин и условий произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения, определена степень ответственности виновных лиц», – указали в сообщении.

После проверки при наличии оснований прокуратура примет меры прокурорского реагирования. Также правоохранительные органы организовали процессуальную проверку.