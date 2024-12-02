Фестиваль из Нижневартовска стал победителем премии Russian Event awards

Нижневартовский фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи», удостоился звания лучшего туристического события в области культуры и искусства среди городов с населением свыше 100 тысяч человек. Он занял первое место на всероссийском конкурсе событийного туризма Russian Event Awards-2024.

«Участие в премии принимало 320 проектов из 63 регионов России, два проекта из республики Беларусь и один проект из Южной Осетии. Представляла Фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи» команда Дворца искусств», − рассказал в своих соцсетях глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

«Самотлорские ночи» уже не впервые оказываются в числе победителей: в 2018 году фестиваль взял гран-при этой премии.

В 2025 году «Самотлорские ночи» отметят свое 50-летие. За полувековую историю фестиваль стал визитной карточкой Нижневартовска и привлек десятки тысяч гостей из России и зарубежья.