В Нижневартовске дебошир сломал зеркала на чужом авто

В Нижневартовске мужчина в нетрезвом состоянии попытался угнать припаркованный автомобиль. Видео инцидента опубликовали в группу «ЧП Нижневартовск» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как злоумышленник пытается открыть двери «Lada Priora», припаркованной у многоквартирного дома. Не добившись успеха, он осмотрелся в поисках камер видеонаблюдения, а затем с яростью начал наносить удары по машине. В результате дебошир отломал боковые зеркала и причинил вред стоящей рядом урне для мусора.

«В пресс-службе УМВД города Нижневартовска сообщили, что по данному факту проводится проверка», – передает «Вестник Сургутского района».

Ранее в siapress.ru писали, что в ХМАО хулиганы расстреляли тротуар и попали под суд.