Нижневартовский пес, на поиски которого вышли десятки людей, наконец-то нашелся

Два дня неравнодушные жители Нижневартовска искали местного Хатико – пса по кличке Бублик. Неделю он сидел возле здания МФЦ и провожал прохожих печальными глазами, дожидаясь своего хозяина. Четвероногий друг ничего не ел и не подпускал к себе людей. Сотрудники хотели поймать пса и отправить на передержку, однако он бесследно исчез.

«После того как о псе Бублике узнали все, он внезапно исчез. Сотрудники МФЦ и жители до поздней ночи искали его по записям с домофонов, ходили по улицам с собаками, но пока безрезультатно. Неравнодушные проверили больницы, уточняли, поступал ли экстренный пациент, у которого остался питомец. Увы, тщетно. Но медики присоединились к волонтерам», – рассказали в телеграм-канале Ural Mash.

Вартовчанам удалось найти Бублика: его покормили, напоили и повезли на осмотр. Волонтеры уже ищут ему новую семью.