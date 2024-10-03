В приюте для животных в Югре ввели карантин из-за чумы

В Нижневартовске в приюте для собак выявили вспышку чумы и объявили карантин, сообщается в группе во «ВКонтакте» «Ветслужба Югры».

«С 24 сентября 2024 на территории приюта проводятся ограничительные (карантинные), ветеринарно-санитарные и лечебно-профилактические мероприятия с целью недопущения распространения вируса и ликвидации очага заболевания», – рассказали в источнике.

Вывоз собак с территории приюта временно запретили, ограничения снимут после стабилизации ситуации.

Чума плотоядных (чумка) – природно-очаговое заболевание широкого распространения с низкой летальностью, зависящей от возраста и инфекционного статуса животного. Единственный вид профилактики – своевременная вакцинация.