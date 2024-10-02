В Нижневартовске автоледи спровоцировала ДТП с тремя машинами

Вчера, 1 октября, на улице Индустриальная в Нижневартовске 34-летняя женщина на автомобиле «Ваз» устроила ДТП. По предварительной информации, при повороте налево она столкнулась с Kia, а после с транспортным средством «Газ», сообщает Госавтоинспекция Югры.

«1 октября 2024 года около 08:10 на улице Индустриальная в городе Нижневартовск, 34-летняя женщина, управляя автомобилем «Ваз», по предварительным данным, при выполнении маневра «поворот налево» на нерегулируемом перекрестке, не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с транспортным средством «Kiа», движущимся во встречном направлении, после чего первое авто столкнулось с «Газ», ‒ говорится в сообщении.

В ДТП пострадали четыре человека: виновница автоаварии, ее 52-летняя пассажирка, 28-летняя владелица Kia и ее 25-летняя пассажирка.

За сутки на дорогах округа зарегистрировали пять ДТП, в которых восемь человек получили травмы.