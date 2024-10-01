Новая набережная в Нижневартовске не готова в срок по вине подрядчика

В Нижневартовске подрядчик не успел вовремя сдать новый участок набережной. Компания «СамарСтрой» должна была завершить работы к 30 сентября, однако строительство затянулось, об этом рассказал NV86.

«Подрядчик сообщил, что наверстают упущенное ближе к пятому октября. Строителям осталось уложить газон. Зеленые зоны и деревья на этом участке сохранили – теперь необходимо установить ограждения на втором уровне, подключить все светильники и привести в порядок другие мелочи, которые не успели доделали. А самое главное – это навести порядок после стройки», – сообщают в источнике.

Кроме того, возникли сложности с игровым оборудованием: одноместные батуты, установленные над углублениями в земле, затопило после дождя. Местные жители в социальных сетях уже прозвали эту площадку «аквапарком».