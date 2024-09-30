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Житель Нижневартовска перевел мошеннику рекордные 27 млн рублей

Вартовчанин за два месяца перевел злоумышленнику около 30 млн рублей

Житель Нижневартовска перевел мошеннику рекордные 27 млн рублей
Фото: ru.freepik.com

38-летний житель Нижневартовска установил своеобразный антирекорд, оформив кредиты на сумму 27 033 500 рублей в попытке инвестировать деньги, сообщает Полиция Югры.

«Два месяца он инвестировал кредитные деньги. Желая высоких доходов от процентов, он оформил на свое имя четыре кредита, в тайне от жены оформил на ее имя кредит и убедил своих друзей, знакомых и родственников также оформить для него кредиты. В общей сумме набралось 27 033 500 рублей», – передают в источнике.

Как только деньги были переданы финансовому консультанту, тот исчез, оставив инвестора ни с чем.


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Сегодня в 12:52, просмотров: 12, комментариев: 0
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              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
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              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
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        bool(false)
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      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#334 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
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        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
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          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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    }
  }
}
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