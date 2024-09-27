Комиссия по делам несовершеннолетних рассказала о подростковой преступности в Нижневартовске

В Нижневартовске в этом году 17 подростков стали фигурантами уголовных дел, сообщает NV86.ru со ссылкой на комиссию по делам несовершеннолетних.

С начала года в суд было направлено 23 уголовных дела в отношении школьников, рассказал исполняющий обязанности заместителя главы города Сергея Ефремова.

«Также 23 родителей привлекли к ответственности за то, что их дети выпивали алкоголь или употребляли наркотики. 30 раз несовершеннолетние уходили из дома: их всех нашли и вернули в семьи», – сообщают в источнике.

Ранее в siapress.ru писали, что суд ХМАО признал виновным подростка, стрелявшего в 10-летнего ребенка.