Служба судебных приставов помогла больнице в ХМАО с агрессивными коллекторами

В Нижневартовске медицинское учреждение обратилось в службу судебных приставов с просьбой о помощи в борьбе с коллекторами, которые настойчивыми звонками блокировали работу сотрудников и оказывали на них психологическое давление. Об этом сообщает телеграм-канал УФССП России по ХМАО.

У работницы больницы была задолженность перед кредитором, но после исключения этой организации из реестра, МФО утратила право на возврат долга через прямое взаимодействие с должником. В результате, микрокредитная организация незаконно привлекла третьих лиц, которые использовали агрессивные методы взыскания.

«На служебные номера лечебного учреждения и личные телефоны сотрудников поступали многочисленные телефонные звонки, звонящие оказывали моральное и психологическое давление, побуждали погасить задолженность за коллегу», – сообщает источник.

Расследование доказало вину МФО в нарушении законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Организацию привлекли к штрафу в размере 100 тыс рублей.