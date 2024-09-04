В Нижневартовске гимназия сократила уроки из-за проблем с питанием

Накануне, 3 сентября, гимназия №1 в Нижневартовске сократила учебное расписание для учащихся с 5-11 классов, ограничив количество уроков до четырех. Причиной такого решения стало отсутствие возможности обеспечить школьников горячим питанием. Информация об этом появилась в группе во «ВКонтакте» «Телеканал N1».

«По техническим причинам организатор питания не может сегодня обеспечить горячим питанием 5-11 классы, поэтому было принято решение сократить рабочий день до четырех уроков. Вопрос с организацией горячего питания решается», – сообщает руководство гимназии родителям.

Администрация попросила родителей отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.

Ранее Максим Слепов лично проверил качество школьного питания в Сургуте.