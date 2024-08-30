Смена фамилии не спасла: югорчанин выплатил долг по алиментам, чтобы продать квартиру

Мужчина из Нижневартовска, чтобы избежать выплаты алиментов, сменил фамилию и отчество, но это не помогло ему уйти от родительского долга. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по ХМАО.

По решению суда вартовчанин должен был ежемесячно выплачивать ¼ своего дохода на содержание несовершеннолетнего сына, однако платежи были нерегулярными и незначительными. В результате накопилась задолженность на сумму более 1 миллиона рублей.

Судебные приставы установили, что у должника есть квартира. Чтобы заставить его выплатить долг, на имущество наложили запрет на регистрационные действия. Мужчина попытался продать квартиру, но не смог сделать этого из-за ограничений. В итоге он нашел деньги и погасил долг в размере 1,2 миллиона рублей через портал Госуслуг.

Мужчине предстоит продолжать выплачивать алименты до совершеннолетия ребенка, чтобы избежать дальнейших проблем с законом.