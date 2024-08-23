Врачи Нижневартовска оказали помощь мужчине, который отравился ядовитыми грибами

В отделение реанимации и интенсивной терапии БУ «Нижневартовская психоневрологическая больница» доставили мужчину, который отравился мухоморами. В момент госпитализации он находился в состоянии психомоторного возбуждения, сообщает Депздрав ХМАО.

«Мужчине была оказана вся необходимая помощь: оперативно промыли желудок, провели антидотную терапию, купировали психомоторное возбуждение и назначили лечение. В данном случае обошлось без осложнений, пациент переведен в наркологическое отделение для дальнейшего лечения и наблюдения. Его состояние удовлетворительное. Вскоре его выпишут», ‒ рассказал заведующий отделением, врач-анестезиолог-реаниматолог Руслан Работин.

Врачи напомнили, что употребление мухоморов и других ядовитых грибов может привести к развитию психических изменений: спутанности сознания, галлюцинаций, психозов и других психических расстройств, а также поражение печени, почек, сердечно-сосудистой системы, которые могут закончиться в некоторых случаях летальным исходом.