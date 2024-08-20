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​«Красавиа» свяжет Красноярск и Нижневартовск

Новое направление: «Красавиа» свяжет Красноярск и Нижневартовск

​«Красавиа» свяжет Красноярск и Нижневартовск
Фото: ru.freepik.com

Авиакомпания «Красавиа», принадлежащая Красноярскому краю, запустит прямые рейсы между Красноярском и Нижневартовском в осенне-зимний период. Первый полет по новому маршруту запланирован на ноябрь, а регулярные рейсы будут выполняться раз в неделю, пишет ТАСС.

Продажа билетов на этот маршрут уже стартовала, минимальная стоимость от 6 120 рублей за перелет в одну сторону. Время в пути между Красноярском и Нижневартовском составит 3 часа 20 минут. Сейчас прямых рейсов между этими городами нет, поэтому новый рейс «Красавиа» предоставит жителям возможность более удобного сообщения.


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Сегодня в 16:39, просмотров: 94, комментариев: 0
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