Вартовчанку, привязавшую ребенка к мебели, поставили на учет

В Нижневартовске поставили на профилактический учет 24-летнюю женщину, которая привязала трехлетнего сына к мебели и оставили его одного в квартире. Против нее могут возбудить уголовное дело, сообщает телеграм-канал «Полиция Югры».

«В отношении 24-летней жительницы Нижневартовска полицейские возбудили административное производство по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Женщина поставлена на профилактический учет в полицию как неблагополучный родитель», - сказано в сообщении.

Кроме того, в действиях женщины выявлены признаки преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Проводится проверка для установления всех обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что в Нижневартовске спасли трехлетнего ребенка, который оказался на подоконнике 8-го этажа. Мать привязала сына к мебели и ушла из квартиры.