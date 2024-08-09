Мошенники оформили кредит на пенсионера из ХМАО, но суд отменил договор

В Нижневартовске мошенники оформили на пенсионера кредит. Добиться расторжения кредитного договора пожилому мужчине помогла прокуратура, сообщает пресс-служба окружного надзорного ведомства.

Инцидент произошел в августе 2022 года. Мошенники оформили от имени пенсионера кредит на сумму 115 тысяч рублей через удаленный доступ, после чего быстро перевели деньги на неизвестный счет. Вартовчанин заявил, что договор не подписывал и средства не переводил.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Кража с банковского счета, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». В прокуратуре отметили, что банк должен был проявить больше осмотрительности и убедиться в подлинности действий клиента.

«Банк индивидуальные условия кредитного договора с потерпевшим не согласовывал, не убедился в том, что финансовые операции в действительности совершаются клиентом и в соответствии с его волеизъявлением, что повлекло нарушение прав и законных интересов потерпевшего», - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Прокурор обратился в суд с требованием признать кредитный договор недействительным и взыскать компенсацию морального вреда. Суд удовлетворил иск в полном объеме.