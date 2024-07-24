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В Нижневартовске оштрафовали семерых самокатчиков за час

В Нижневартовске за час оштрафовали семерых самокатчиков-нарушителей

В Нижневартовске оштрафовали семерых самокатчиков за час
Фото: ru.freepik.com

В Нижневартовске за один час оштрафовали семерых человек, которые катались на электросамокатах с нарушениями. Об этом пишет NV86.ru.

Рейд провели сотрудники ГИБДД и инспекторы по делам несовершеннолетних. Они обращали внимание на несовершеннолетних самокатчиков и на тех, кто совершил нарушения: ездил вдвоем на одном самокате или проезжал на красный свет.

«За один час поймали семерых нарушителей, их привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 12.29 КоАП. Также с водителями электросамокатов провели 15 профилактических бесед», – отмечает издание.

Уточняется, что подобные рейды проходят в Нижневартовске несколько раз в месяц.

Ранее сообщалось, что депутаты Государственной Думы приняли законопроект о введении штрафов за нарушения при управлении электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности, в том числе велосипедами.


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Сегодня в 14:46, просмотров: 141, комментариев: 0
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