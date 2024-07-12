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​В России будут штрафовать водителей электросамокатов

Госдума приняла законопроект о штрафах для водителей электросамокатов

​В России будут штрафовать водителей электросамокатов
Фото: ru.freepik.com

Накануне депутаты Государственной Думы приняли законопроект о введении штрафов за нарушения при управлении электросамокатами, и другими средствами индивидуальной мобильности, в том числе велосипедами. Информация об этом указана на официальном сайте учреждения.

«Продолжают поступать многочисленные обращения с жалобами на лихачей на электросамокатах. Людей беспокоит вопрос безопасности на дорогах, прежде всего это касается детей», – подчеркнул Председатель ГД Вячеслав Володин.

По его словам, ПДД для такого вида транспорта действует с 1 марта 2023 года, но ответственности за их нарушение не было.

Теперь езда на электросамокате или велосипеде в состоянии алкогольного опьянения обойдется нарушителю в сумму от 20 до 30 тысяч рублей, а превышение скорости – от 500 до пяти тысяч рублей.

Если водитель СИМ попал в ДТП и причинил легкий вред здоровью пострадавшему – нарушителя оштрафуют на сумму от двух до пяти тысяч рублей. Если вред здоровью средней тяжести – штраф от десяти до 15 тысяч рублей.

«Штрафовать будут и за езду на самокате или велосипеде по автомагистрали, за нарушения при пересечении перекрестков, при движении по тротуарам, за оставление места ДТП и отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения», – добавил Володин.

Председатель Госдумы уверен, что повышение ответственности для водителей электросамокатов должно уменьшить количество ДТП и обеспечить безопасность граждан.


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Сегодня в 13:20, просмотров: 54, комментариев: 0
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