В Нижневартовске отменили режим повышенной готовности, веденный из-за паводка

В Нижневартовске отменили режим повышенной готовности, который вводился из-за паводка. Соответствующее постановление подписал глава города Дмитрий Кощенко, сообщает телеграм-канал администрации муниципалитета.

«Органы управления и силы муниципального звена РСЧС переведены в режим «Повседневная деятельность» в связи со стабилизацией паводковой обстановки», − говорится в сообщении.

Режим повышенной готовности ввели в Нижневартовске 12 мая из-за роста уровня воды в Оби. За время паводка в муниципалитете подтопило больше двух тысяч участков и свыше тысячи дачных домов.