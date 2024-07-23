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Режим повышенной готовности отменили в Нижневартовске

В Нижневартовске отменили режим повышенной готовности, веденный из-за паводка

Режим повышенной готовности отменили в Нижневартовске
Фото: телеграм-канал "Нижневартовск | Официально"

В Нижневартовске отменили режим повышенной готовности, который вводился из-за паводка. Соответствующее постановление подписал глава города Дмитрий Кощенко, сообщает телеграм-канал администрации муниципалитета.

«Органы управления и силы муниципального звена РСЧС переведены в режим «Повседневная деятельность» в связи со стабилизацией паводковой обстановки», − говорится в сообщении.

Режим повышенной готовности ввели в Нижневартовске 12 мая из-за роста уровня воды в Оби. За время паводка в муниципалитете подтопило больше двух тысяч участков и свыше тысячи дачных домов.


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Сегодня в 15:33, просмотров: 63, комментариев: 0
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