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​Кот из Нижневартовска сыграл роль пожарной сигнализации для своего хозяина

В Нижневартовске кот спас хозяина от пожара, не дав соседям спать

​Кот из Нижневартовска сыграл роль пожарной сигнализации для своего хозяина
Фото: ru.freepik.com

В ночь с 13 на 14 июля в Нижневартовске произошел пожар в одной из квартир по улице Романтиков, 9. Пьяный жилец так крепко спал, что не заметил пожар. Положение спас его кот, который разбудил соседей, сообщает NEFT.

«Мужик там был пьяный, его соседи вытаскивали, он даже не понял, что горит. Вонь стояла. Напуганный котик кричал на всю квартиру, звал на помощь и пытался разбудить хозяина», − сообщила очевидец происшествия Ирина Ф.

Хвостатый стал громко звать на помощь и в итоге дозвался до соседей, которые пришли на выручку. Так кот и спас своего хозяина от смерти.

«В 23:08 (мест) поступило сообщение о пожаре в жилом доме. Пожар локализован в 23:17. Ликвидация (открытого горения) в 23:22. К тушению пожара от подразделений МЧС России привлекалась 3 единицы техники, 9 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России», − сообщает пресс-служба МЧС России по Югре.

Ранее мы писали о том, что в пожарной части Нягани служит кошка Маруся.


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Сегодня в 12:42, просмотров: 102, комментариев: 0
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