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​Директор строительной компании осужден за дачу взятки в Нижневартовске

В Нижневартовске осудили директора компании за попытку скрыть повреждение трубопровода через взятку

​Директор строительной компании осужден за дачу взятки в Нижневартовске
Фото: pixabay

Нижневартовский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении генерального директора ООО «Строй и К». Он признан виновным в даче взятки в значительном размере, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

В суде установлено, что компания «Строй и К» очищала трассу магистрального нефтепровода от растительности на территории нефтегазодобывающего предприятия АО «Транснефть-Сибирь». При выполнении работ сотрудник предприятия повредил магистральный трубопровод.

«Подсудимый в октябре 2022 года предложил должностным лицам АО «Транснефть-Сибирь», а в дальнейшем передал одному из них незаконное вознаграждение в виде кустореза стоимостью свыше 71 тыс. рублей за сокрытие факта повреждения работником подрядной организации нефтепровода и бездействие по наложению штрафных санкций», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Суд приговорил директора компании к штрафу в размере 250 тысяч рублей. Также ООО «Строй и К» назначен штраф в размере 500 тысяч рублей с конфискацией кустореза.

Уголовное дело в отношении должностных лиц АО «Транснефть-Сибирь» находится на рассмотрении в суде.


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Сегодня в 14:43, просмотров: 60, комментариев: 0
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