Рыбака из Нижневартовска не могут найти уже несколько дней

Во вторник, 9 июля, житель Нижневартовска отправился порыбачить на озеро Кымыл и пропал. Спасатели «Центроспас-Югория» нашли лишь автомобиль, моторную лодку, документы и телефон мужчины. Однако сам пропавший до сих пор не найден.

«Спасатели приступили к обследованию водоема при помощи плавсредства надводным способом, методом траления обследовали акваторию береговой линии площадью 800х50м., а также кромку в глубь болота 400 м. Поиски результатов не дали», − рассказали в пресс-службе КУ ХМАО – Югры «Центроспас-Югория».

Напоминаем, ранее в Нижневартовском районе утонул 86-летний мужчина.