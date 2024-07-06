В Нижневартовске на два дня перекрыли дорогу для проведения ремонта

В Нижневартовске для проведения ремонта на ул. Интернациональная на два дня перекрыли дорогу. Из-за этого изменились маршруты движения автобусов, сообщает пресс-служба администрации города.

«С 5 часов 5 июля до 17 часов 7 июля в границах улиц Ханты-Мансийской и Северной будет укладываться верхний слой асфальтобетонного покрытия. На этот период полностью перекроют движение автотранспорта на данном участке, что повлечет временное изменение схемы движения общественного транспорта», - говорится в сообщении.

Из схемы движения автобусов по маршрутам № 10 исключили отрезок пути от кольцевого пересечения улиц Ханты-Мансийская и Интернациональная до перекрестка улиц Интернациональная и Северная (в районе гостиницы «Альберта Хаус»). Конечной точкой маршрута на время ремонта стала кольцевая развязка улиц Ханты-Мансийской и Интернациональной.

Схема движения автобусов по маршруту № 12 такая: от остановки «ПАТП-2» автобусы двигаются до пересечения улиц Интернациональная и Пермсая, далее Пермская – Северная – Интернациональная – конечная остановка «Авторынок».