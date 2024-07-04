В Нижневартовске из-за ремонта дороги перекроют движение

В Нижневартовске продолжается ремонт дороги на улице Интернациональной. С 5 по 7 июля в границах улиц Ханты-Мансийской и Северной будут укладывать верхний слой асфальта, из-за чего движение автотранспорта будет перекрыто, сообщает Администрация города во «ВКонтакте».

«С 17:00 5 июля до 17:00 7 июля в границах улиц Ханты-Мансийской и Северной будет укладываться верхний слой асфальтобетонного покрытия. На этот период полностью перекроют движение автотранспорта на данном участке, что повлечет временное изменение схемы движения общественного транспорта. Из схемы движения автобусов по маршрутам № 10 исключается отрезок пути от кольцевого пересечения улиц Ханты-Мансийской и Интернациональной до перекрестка улиц Интернациональной и Северной (в районе гостиницы «Альберта Хаус»). Конечной точкой маршрута на время ремонта будет кольцевая развязка улиц Ханты-Мансийской и Интернациональной», — говорится в сообщении.

Схема движения автобусов по маршруту №12 будет следующее:

— от остановки «ПАТП-2» до пересечения улиц Интернациональной и Пермской, далее Пермская—Северная—Интернациональная—конечная остановка «Авторынок».