Полиция Югры раскрыла кражу кабеля суммой более восьми тысяч рублей

Накануне полиция задержала сотрудника организации, обеспечивающей энергоснабжение нефтедобывающих предприятий. Подозреваемый украл кабель с действующей кустовой площадки, сообщает пресс-служба Управления МВД России по ХМАО.

«Установлено, что в мае 35-летний электромонтер самостоятельно отключил проложенный до скважины кабель и похитил его. В дальнейшем он сдал похищенное имущество в пункт приема металлолома, а деньгами распорядился по собственному усмотрению», — говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Кража». Сумма ущерба превышает восемь тысяч рублей. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде.