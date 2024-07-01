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​В Нижневартовске электромонтер украл кабель и сдал его в металлолом

Полиция Югры раскрыла кражу кабеля суммой более восьми тысяч рублей

​В Нижневартовске электромонтер украл кабель и сдал его в металлолом
Фото: ru.freepik.com

Накануне полиция задержала сотрудника организации, обеспечивающей энергоснабжение нефтедобывающих предприятий. Подозреваемый украл кабель с действующей кустовой площадки, сообщает пресс-служба Управления МВД России по ХМАО.

«Установлено, что в мае 35-летний электромонтер самостоятельно отключил проложенный до скважины кабель и похитил его. В дальнейшем он сдал похищенное имущество в пункт приема металлолома, а деньгами распорядился по собственному усмотрению», — говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Кража». Сумма ущерба превышает восемь тысяч рублей. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде.


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Сегодня в 12:58, просмотров: 134, комментариев: 0
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