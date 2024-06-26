Экс-чиновник мэрии Нижневартовска продает коттедж за 15,5 млн рублей

Экс-чиновник мэрии Нижневартовска решил продать свою недвижимость за 15 млн рублей. Такую цену он установил для двухэтажного особняка, расположенного в Старом Вартовске, пишет NV86 со ссылкой на источник. По данным издания, речь идет о бывшем начальнике управления по физкультуре и спорту, а также заместителе директора департамента по социальной политике Александре Федорусе.

В доме есть гараж на два автомобиля, погреб, городское водоснабжение и отопление. Владелец особняка оставляет новым собственникам всю мебель, садовое оборудование, бытовую технику и прочие предметы интерьера. Риелторы отмечают, что зимние коммунальные расходы не превышают 6000 рублей в месяц.