16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  82,6282   EUR  89,0914  

Новости

Больше новостей
Исследование россиян показало, что они стали больше потреблять алкоголя «из-за психологической напряженности». А вы...
Комментировать
0
Вы поддерживаете отмену ЕГЭ?
Комментировать
0
Вы употребляете БАДы?
Комментировать
0
Больше опросов

​Врачи Нижневартовска вернули горожанке возможность дышать

Нижневартовские врачи прооперировали женщину с отеком лобных пазух

​Врачи Нижневартовска вернули горожанке возможность дышать
Фото: Депздрав Югры

Накануне на прием к врачу-оториноларингологу БУ «Нижневартовская окружная клиническая больница» поступила женщина с жлобами на сильные головные боли, заложенность носа и частые слизисто-гнойные выделения. С помощью компьютерной томографии врачи обнаружили у пациентки отек лобных пазух и закупорку соустья, сообщил Депздрав Югры.

«Когда консервативное лечение не дало результата, и контрольная КТ не показала улучшений, мы приняли решение провести операцию», — объяснила лечащий врач-оториноларинголог Сабина Куншаракова.

По словам заведующего оториноларингологическим отделением Максима Манакова, у пациентки была врожденная аномалия.

«У пациентки была врожденная аномалия — очень узкое соустье, и при болезни отток слизи был затруднен. Мы провели эндоназальную полинсинусотомию: через носовую полость ввели специальный инструмент с камерой и эндоскопом, удалили пораженные участки слизистой и скорректировали соустье лобной пазухи, тем самым восстановив естественный дренаж», — рассказал он.

Так как во время операции врачи не затронули мягкие ткани лица, восстановительный период у горожанки прошел быстро. Уже на следующий день пациентка чувствовала себя лучше, а через пару дней была выписана домой.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:01, просмотров: 104, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Пешеходный маршрут «Сургутский Кремль» открыт для широкой аудитории 784
  2. ​В Сургуте отремонтировали дорогу в городскому кладбищу 687
  3. ​В Ханты-Мансийске стартовал очередной IT-форум. Главная тема – доверие в цифровом мире 673
  4. ​Доходы бюджета Югры выросли на 27 миллиардов рублей. На что потратят 624
  5. ​В Сургуте наградили врачей по случаю Дню медицинского работника 620
  6. Сургутян зовут поиграть и собрать мусор 611
  7. ​Чат-бот примет жалобы югорчан на самокатчиков 588
  8. ​Следователи ХМАО проверяют информацию о нападении бездомных собак в Нижневартовске 581
  9. ​Нижневартовская окружная клиническая больница полностью укомплектована передовым оборудованием 554
  10. ​Управляющим Югорским отделением Сбербанка назначен Виталий Дорошенко 538
  1. ​В Сургуте девушка выпала из окна многоэтажки и погибла 1978
  2. ​«Проблема транспортной реформы в том, что подвижной состав оказался не готов к новой маршрутной сети» 1974
  3. ​В Сургуте приступили к ремонту проезда Мунарева 1764
  4. ​Первые жертвы купального сезона: в Сургуте утонули два человека 1760
  5. ​В Сургуте начались работы по благоустройству парка в 20А микрорайоне 1621
  6. ​«Двери закрыты, объект охраняется». «Аврору» будут патрулировать 1561
  7. ​НТЦ, транспортная реформа, подход к строительству – какие сигналы дал Руслан Кухарук сургутским элитам в свой первый визит 1557
  8. По улицам Сургута поехали новые автобусы большого класса 1551
  9. ​Уровень воды в реке Обь поднялся еще на четыре сантиметра 1509
  10. ​Жара в Сургуте закончится сегодня 1497
  1. ​Снега почти не будет. Как в Сургуте начнется лето? 6080
  2. ​Мошенники нашли новый способ получить доступ к вашим «Госуслугам» 5705
  3. ​«Русские Витязи» провели экскурсию для юных сургутян 5300
  4. ​Как отпразднуют День города и День России в Сургуте? // АФИША 4745
  5. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 8-9 июня? // АФИША 4676
  6. ​Уютная среда убежала от дикарей 4201
  7. ​Югру ждут тектонические преобразования и слом элит 3962
  8. ​Гаражный план: в Сургуте хотят строить новые микрорайоны вместо старых кооперативов 3725
  9. По Югре пронеслась волна слухов о досрочной отставке Натальи Комаровой 3332
  10. ​На пост главы Сургута заявился мужчина в шляпе 3309

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика