Нижневартовские врачи прооперировали женщину с отеком лобных пазух

Накануне на прием к врачу-оториноларингологу БУ «Нижневартовская окружная клиническая больница» поступила женщина с жлобами на сильные головные боли, заложенность носа и частые слизисто-гнойные выделения. С помощью компьютерной томографии врачи обнаружили у пациентки отек лобных пазух и закупорку соустья, сообщил Депздрав Югры.

«Когда консервативное лечение не дало результата, и контрольная КТ не показала улучшений, мы приняли решение провести операцию», — объяснила лечащий врач-оториноларинголог Сабина Куншаракова.

По словам заведующего оториноларингологическим отделением Максима Манакова, у пациентки была врожденная аномалия.

«У пациентки была врожденная аномалия — очень узкое соустье, и при болезни отток слизи был затруднен. Мы провели эндоназальную полинсинусотомию: через носовую полость ввели специальный инструмент с камерой и эндоскопом, удалили пораженные участки слизистой и скорректировали соустье лобной пазухи, тем самым восстановив естественный дренаж», — рассказал он.

Так как во время операции врачи не затронули мягкие ткани лица, восстановительный период у горожанки прошел быстро. Уже на следующий день пациентка чувствовала себя лучше, а через пару дней была выписана домой.