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​В текущем году концессионер инвестирует в модернизацию системы теплоснабжения Нижневартовска 419 млн рублей

В «Горэлектросети» озвучили планы по реконструкции системы теплоснабжения и горячего водоснабжения на 2024 год

​В текущем году концессионер инвестирует в модернизацию системы теплоснабжения Нижневартовска 419 млн рублей
Фото: АО «Горэлектросеть»

В «Горэлектросети» озвучили планы по реконструкции системы теплоснабжения и горячего водоснабжения на 2024 год. В рамках выполнения обязательств, входящих в концессионное соглашение, нижневартовские энергетики продолжат работы по техническому перевооружению городских котельных, тепловых пунктов и сетей.

Часть большой инвестпрограммы — модернизация крупнейших городских котельных. Так, в котельной №5 идут работы по демонтажу водогрейного котла КВГМ-100. Его заменят на современный, повысив тем самым надежность и энергоэффективность объекта, обеспечивающего теплом и горячей водой почти половину жилого фонда города. В предыдущие периоды в котельной уже поменяли один котел и модернизировали газораспределительный пункт. В котельной №3А в этом году завершат внедрение системы автоматического управления котлами на базе программно-технического комплекса «ВИУС». Современная автоматика сможет контролировать сложный процесс растопки и эксплуатации котлоагрегатов, что значительно повысит надежность данного источника теплоснабжения. Все технические параметры в режиме онлайн будут передаваться в операторную и круглосуточный диспетчерский пункт «Горэлектросети».

«В рамках концессионного соглашения до конца 2029 года на котельных № 3А и № 5 планируется заменить восемь котлов, полностью обновить газовое оборудование и устаревший насосный парк, а также максимально автоматизировать производственные процессы выработки тепла. Инвестиции в модернизацию этих объектов составят более миллиарда рублей», - рассказал Алексей Елин, директор «Управления теплоснабжения г. Нижневартовска» (филиал АО «Горэлектросеть»).

Важное звено в системе теплосетевой инфраструктуры города – центральные тепловые пункты. Они обеспечивают подготовку горячей воды, равномерно распределяют получаемое от котельных тепло для жилых домов и социальных учреждений. ЦТП под номерами 7/3, 10/2, 14/1 и 14/2 модернизировали в 2021-2023 гг. Филиал нижневартовской компании-концессионера «Управление теплоснабжения» вложил в их обновление 208,39 млн рублей. Модернизация ЦТП улучшит качество предоставления коммунальных услуг, а также значительно снизит риск аварийных отключений оборудования.

Весной энергетики начали демонтаж изношенного оборудования в тепловом пункте 10/3. Ресурс от него получают жители 11 многоквартирных домов, два детских сада и школа № 34. Чтобы минимизировать количество и длительность отключений горячего водоснабжения для потребителей, у объекта смонтировали временный тепловой пункт. Работы в ЦТП закончат к началу следующего отопительного сезона, их стоимость составит 50 миллионов рублей.

В текущем году энергетики реконструируют 13 участков сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения. Обновление коммуникаций большого диаметра — 700 мм — пройдет, в том числе на улице Дружбы Народов. Этот участок теплотрассы эксплуатируется с 2004 года и еще не отработал установленный нормативами срок безаварийной службы. Но статистика нештатных ситуаций на сетях показала неудовлетворительное состояние данного трубопровода, на нем неоднократно приходилось устранять последствия нарушения целостности изоляции и утечки теплоносителя. Работы по реконструкции аварийного участка включили в инвестпрограмму на 2023-2025 гг. Общая протяженность рекомендованного к замене отрезка трубопровода составляет 450 метров. В 2023 году специалисты предприятия-концессионера смонтировали на улице Дружбы народов 120 метров новой трассы. Еще 150 метров заменят в текущем году и порядка 200 метров в 2025 году. Масштабные работы на сетях пройдут также в 10А, 10В и 14 микрорайонах.

«Коммунальная инфраструктура северных городов работает в условиях экстремальных перепадов температур и потому быстро изнашивается. Чтобы сохранить комфорт и тепло в домах горожан, надо действовать на опережение. Заключенное в 2019 году концессионное соглашение позволяет нам планово направлять средства на модернизацию объектов ТС и ГВС, и сегодня уже можно говорить о совершенно ином их качестве. Ежегодно мы обновляем примерно 6 км сетей, реконструируем теплоисточники и ЦТП. Это позволяет замедлить износ оборудования и повысить надежность нижневартовской системы теплоснабжения», - рассказал Алексей Елин, директор «Управления теплоснабжения г. Нижневартовска» (филиал АО «Горэлектросеть»).


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Сегодня в 13:02, просмотров: 155, комментариев: 0
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