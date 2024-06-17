Уровень воды в Оби в Нижневартовске почти на 20 см превысил критический

В ХМАО затопило 724 приусадебных участка и 6 домов. Больше всего затопленных участков в Нижневартовске, где уровень воды в реке Обь почти на 20 см превысил критический.

«На территории автономного округа затоплено 724 приусадебных участка и 6 домов в садовых товариществах городов Нижневартовск, Лангепас, Мегион, населенных пунктах Саранпауль и Хурумпауль Березовского района, Былино, Вампугол, Соснино Нижневартовского района», - сообщили в региональном главке МЧС России.

По данным на вечер 16 июня, уровень воды в Оби в районе Нижневартовска составил 958 см. Это почти на 20 см выше критического уровня в 940 см. При возможном подъеме до 980 см произойдет подтопление почти 1 тыс. строений, в которых суммарно проживают около 3 тыс. Человек.

Критической отметки в 550 см достиг уровень воды в протоке в Лангепасе. Там подтопило 205 дачных участков в местных садовых товариществах. Постоянно проживающих граждан на затопленных участках нет, пострадавших нет. В муниципалитете действует режим повышенной готовности из-за паводка, на случай эвакуации граждан есть пункты временного размещения.