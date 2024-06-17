Пострадавшие в ДТП в Нижневартовске не были пристегнуты ремнями безопасности

В минувшую субботу, 15 июня, на улице Интернациональная в Нижневартовске столкнулись автомобили. В результате аварии пострадали водитель «Kia» и два пассажира «Chevrolet», сообщает Госавтоинспекция Югры.

«Около 14:05 на улице Интернациональная в городе Нижневартовск, 41-летний водитель «Kia», по предварительным данным, при осуществлении маневра «поворот налево» вне перекрестка, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение со встречным автомобилем «Chevrolet». В результате ДТП водитель Kia, а также два пассажира Chevrolet получили травмы», − говорится в сообщении.

В момент ДТП пострадавшие пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.

За прошедшие выходные на дорогах округа зарегистрировали шесть ДТП, в которых десять человек получили травмы.